Portugal bate novo recorde com mais de 7 mil recuperados da Covid-19

Portugal somou ontem mais 81 mortes e 4452 novas infeções, mas foi também batido o recorde de doentes recuperados, com 7290, mais 2155 do que o anterior máximo.









Com o número de recuperados a superar o de novas infeções, os casos ativos sofreram assim uma redução de 2838. O ritmo de crescimento do número de novos casos está também a abrandar face às últimas semanas.

Mas a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde nunca foi tão grande desde o início da pandemia, com os internados em unidades de Cuidados Intensivos a atingirem um máximo de 431 doentes, mais cinco do que na véspera. No total há 3028 pessoas hospitalizadas com Covid-19, uma redução de 12 doentes face ao dia anterior.





Os 81 óbitos registados ontem constituem a terceira pior marca desde o início da pandemia. A região Norte somou mais de metade das mortes (43), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (21), da região Centro (11), Alentejo (4) e Algarve (2).





Entre os mortos registados, houve dois homens com idades entre os 50 e os 59 anos. Há ainda três pessoas (dois homens e uma mulher) que tinham entre 60 e 69 anos. Já as restantes 76 vítimas mortais por Covid-19 foram todos pessoas com mais de 70 anos de idade.