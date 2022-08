Portugal bate recorde de mortalidade

Portugal foi, em junho, o País da Europa com a mais alta taxa de excesso de mortalidade: houve mais 23,9% de óbitos face à média para o mesmo mês no período de 2016-2019. A média da União Europeia é de 6,2%.Analisando os dados do portal ‘Vigilância da Mortalidade’, da Direção-Geral da Saúde, verifica-se que de 2016 a 2019, em junho, morreram 33 102 pessoas em Portugal (média diária de 276 óbitos). Em junho deste ano, houve 10 217 mortes (média de 341 por dia). De acordo com o Eurostat, foi o quinto mês consecutivo em que Portugal registou um aumento nos óbitos face à média dos últimos anos.Mas julho deverá piorar ainda mais a situação portuguesa: houve 10 736 óbitos (média de 346 por dia), muito superior à média dos meses de julho de 2016 a 2019 (266 óbitos/dia, num total de 32 929). Ou seja, no mês passado ter-se-á verificado um excesso de mortalidade no nosso país de 30%. No total, nestes dois meses terão morrido mais 4430 pessoas que nos mesmos meses de 2016 a 2019 (mais 1950 em junho e mais 2480 em julho).Desde o início do ano, até terça-feira, registaram-se em Portugal 79 536 óbitos, menos 1326 do que no mesmo período de 2021. No entanto, se se excluírem os óbitos por Covid-19 (10 592 no ano passado, 5781 este ano), há um aumento de 3485 mortes este ano face a 2021 – um aumento de quase 5 por cento. Por faixas etárias, há uma subida na mortalidade de pessoas com 85 ou mais anos, mas há menos óbitos de pessoas entre os 65 e os 84 anos.Os óbitos de bebés com menos de um ano aumentaram – de 107 em 2021 para 142 este ano. O Ministério da Saúde, liderado por Marta Temido, anunciou há dias que vai avançar com um "estudo aprofundado" sobre os excessos de mortalidade, nomeadamente "os que coincidem com a maior intensidade epidémica da Covid-19 e do calor". No entanto, entre fevereiro e abril, sem ondas de calor, houve mais 2687 óbitos não Covid do que no período homólogo de 2021.Do total de óbitos deste ano, 22% (18 239) concentram-se em dez municípios . Lisboa (4545), Sintra (2113) e V. N. Gaia (1965) são os concelhos com mais óbitos. Seguem-se Porto, Cascais, Almada, Loures, Oeiras , Amadora e Matosinhos.A quinta semana de 2022 (de 31 de janeiro a 6 de fevereiro) foi até agora a mais mortífera do ano em Portugal: nesses sete dias registaram-se 2883 mortes, 355 das quais devido à Covid-19, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde.