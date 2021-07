Este objetivo foi alcançado através de "um esforço adicional" dos profissionais de saúde, de acordo com informação avançada pela Task-force que, confirmou também ao Correio da Manhã que já seria expectável alguns constrangimentos no processo de vacinação.

Portugal Continental bateu esta terça-feira o recorde no processo de vacinação no combate à Covid-19, com mais de 141.500 inoculações.