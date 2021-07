Portugal bate recorde de vacinas da Covid-19 em corrida contra o coronavírus

Portugal ultrapassou esta sexta-feira os 900 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia e está numa corrida contra o vírus e contra o tempo para vacinar a população. O País administrou mais de 611 mil vacinas em quatro dias, entre segunda e quinta-feira, de acordo com a ‘task force’ que coordena a vacinação. Em média, são quase 153 mil doses por dia ou uma vacina dada a cada meio segundo.Dados colocam Portugal entre os países que, nesta fase, mais estão a vacinar. O País apresentou mesmo dos melhores registos em termos mundiais na primeira semana deste mês. Segundo cálculos da Universidade de Oxford, disponíveis na página ‘Our World in Data’, Portugal esteve sempre no top3 dos países que mais vacinaram no Mundo entre os dias 1 e 4 de julho. Foi também o país da União Europeia com melhor registo nesse mesmo período.Os valores apresentados para cada dia representam a média de vacinas dadas por 100 pessoas nos sete dias anteriores. Portugal ficou no segundo lugar em termos mundiais nos dias 1 e 2 de julho, só suplantado pela Islândia, e em terceiro nos dias 3 e 4, atrás de islandeses e canadianos. Para o ritmo de imunização se manter, Portugal espera receber cerca de 1,8 milhões de doses até final deste mês - 1,1 milhões da Pfizer, 300 mil da Moderna, 250 mil da Astrazeneca e 150 mil Janssen, segundo anunciou a ‘task force’.Entretanto, no que se refere internamentos, o relatório das ‘linhas vermelhas’ divulgado esta sexta-feira pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA) indicava que Lisboa e Vale do Tejo, com 82 doentes internados , atingiu 99% do limite de 84 camas de Cuidados Intensivos destinadas à Covid-19. Já o Algarve tem 15 doentes, 150% do limite.O INSA revelou também que a região Norte tem o maior índice de transmissibilidade (Rt), com 1,34, e Lisboa e Vale do Tejo o mais baixo (1,12). O Centro está com 1,23, o Alentejo 1,26, o Algarve 1,21. Foi esta sexta-feira anunciado que a reunião do Infarmed será dia 27.Com as bancadas vazias desde março de 2020, os estádios de futebol portugueses vão voltar a ter público. Foi isso que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou ontem, informando que competições profissionais vão começar a nova época com a possibilidade de 33% de lotação dos estádios. A decisão foi tomada depois de reuniões com o Governo e a Direção-Geral da Saúde e implica que "os titulares de ingresso devem apresentar certificado digital Covid-19, que comprove vacinação completa, teste negativo nas 48 horas anteriores ou verificação de cura até 180".