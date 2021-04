Portugal chega a acordo provisório com PE para combater abuso sexual infantil 'online'

O Conselho e o Parlamento Europeu (PE) chegaram esta terça-feira a um acordo provisório sobre uma "medida temporária" relacionada com disposições da lei comunitária de privacidade nas comunicações eletrónicas para combater o abuso sexual de crianças 'online'.

"Proteger as crianças contra quaisquer formas de violência ou abuso é fundamental para a UE", sublinhou o ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, citado num comunicado divulgado pelo Conselho da União Europeia (UE).

"Chegámos hoje a acordo sobre regras temporárias eficazes e aplicáveis para garantir que as atividades cruciais de deteção, remoção e denúncia de material ilegal, realizadas a título meramente voluntário por determinados prestadores de serviços eletrónicos, possam prosseguir e que os autores dos crimes possam ser apanhados e julgados", acrescentou, apontando que, para o Conselho, "tem sido uma prioridade concluir estas regras temporárias o mais rapidamente possível."

Com este acordo provisório alcançado pelo Conselho da UE, atualmente presidido por Portugal, e pelo Parlamento Europeu, "os fornecedores de serviços de comunicações eletrónicas, como o correio eletrónico e os serviços de mensagens com base na internet", poderão continuar a "detetar, remover e denunciar abusos sexuais de crianças em linha, abrangendo também o combate ao aliciamento", lê-se na mesma nota.

Esta é uma medida temporária, "aplicável por três anos", uma vez que Comissão Europeia anunciou que irá propor, no segundo trimestre deste ano, "legislação global para combater o abuso sexual de crianças em linha", tendo como objetivo "fornecer uma solução a longo prazo para substituir esta medida temporária".

O novo Código Europeu das Comunicações Eletrónica, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, levou a que determinados serviços de comunicação em linha, como o correio eletrónico, passem a ser abrangidos pela diretiva europeia de privacidade e comunicações eletrónicas.

Esta lei comunitária não contém uma base jurídica explícita para o processamento voluntário de conteúdos ou dados de tráfego para efeitos de deteção de abuso sexual de crianças em linha, o que significa que os fornecedores têm de cessar as suas atividades de monitorização, situação que a presidência portuguesa do Conselho queria resolver "o mais rapidamente possível", frisou Siza Vieira, citado pela mesma nota.

O acordo hoje alcançado entre o Conselho e o Parlamento Europeu "prevê uma derrogação aos artigos 5.º, n.º1, e 6.º, n.º1, da Diretiva Privacidade Eletrónica para permitir que os fornecedores continuem a detetar, remover e denunciar material de abuso sexual infantil e aplicar tecnologias de combate ao aliciamento".

Este acordo está ainda "sujeito à aprovação do Conselho, pelo que será agora submetido ao Comité de Representantes Permanentes (COREPER) do Conselho para o efeito", ressalva-se no comunicado.