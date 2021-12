Portugal regista já 19 casos da variante Ómicron da Covid-19. A informação é avançada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em entrevista à RTP.Se a tendência se mantiver, número de novos casos poderá ser o dobro na altura do Natal, admitiu Graça Freitas, ou seja, cerca de oito mil casos diários.Os 19 casos identificados estão relacionados com o surto registado no Belenenses SAD. Recorde-se que este surto já levou a que