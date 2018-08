Portugal com 3.ª maior quebra no desemprego em julho

Resultados têm a ver com o período homólogo.

A taxa de desemprego homóloga recuou em julho para os 8,2% na zona euro e para os 6,8% na União Europeia, tendo Portugal registado a terceira maior diminuição face a julho de 2017, revelam dados esta sexta-feira divulgados pelo Eurostat.

De acordo com os números do gabinete oficial de estatísticas da UE, na comparação homóloga (com o mesmo mês do ano anterior), a taxa de desemprego caiu em todos os Estados-membros, tendo os maiores recuos tido lugar em Chipre (de 10,7% para 7,7%), Grécia (de 21,7% para 19,5%, dados de maio) e em Portugal, onde desceu de 8,9% para 6,8%.

Em julho de 2017, a taxa de desemprego era de 9,1% no espaço da moeda única e de 7,6% no conjunto dos 28 Estados-membros.