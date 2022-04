Portugal com 431 praias, marinas e embarcações galardoadas com Bandeira Azul em 2022

Portugal conta este ano com 431 praias, marinas e embarcações galardoadas com Bandeira Azul, mais 32 do que em 2021, com um aumento de praias fluviais distinguidas com o galardão, anunciou esta quinta-feira a Associação Bandeira Azul Europa (EBAE).

O anúncio foi feito no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, em Cascais, no distrito de Lisboa, pelo presidente daquela associação, José Archer, que salientou, na cerimónia, que o número este ano "é quase 15 vezes superior ao número de há 25 anos".

"Trinta e cinco anos depois do hastear da primeira Bandeira Azul, precisamente no concelho de Cascais onde nos encontramos, vimos anunciar a atribuição das bandeiras azuis de 2022 a 393 praias, 18 marinas e 20 embarcações ecoturísticas, num total de 431 bandeiras azuis atribuídas", disse José Archer.