Portugal com 837 887 doses de vacina contra a Covid aplicadas em dois meses

Dois meses após o início da vacinação contra a Covid-19 em Portugal, foram aplicadas um total de 837 887 doses, ou seja, 81% das 1 034 970 unidades recebidas das três vacinas autorizadas pela União Europeia (AstraZeneca, Pfizer e Moderna). Houve 263 825 pessoas a concluírem a segunda toma (o que corresponde a 527 650 doses) e 310 237 com apenas uma dose inoculada. Feitas as contas, foram vacinadas contra a doença 574 062 pessoas no País, desde que teve início processo de imunização, a 27 de dezembro, no Hospital de São João, no Porto. Das cerca de um milhão de doses já entregues, 27 300 foram para cada uma das regiões autónomas. De acordo com os dados revelados este sábado pelo Ministério da Saúde, já foram administradas 199 804 doses a 111 505 profissionais da área - 88 299 já receberam a segunda dose.



Dentro dos grupos prioritários definidos para a primeira fase deste processo, destaca-se a administração da vacina a 200 822 pessoas de Estruturas Residenciais para Idosos e da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, das quais 129 519 já passaram pela segunda toma. O País encontra-se acima da média da União Europeia com 7,5 doses administradas por 100 habitantes. Contudo, o ‘OurWorld inData’, com base em dados da Direção-Geral da Saúde, indica 7,83 por cada cem pessoas.

