Já entre os 240 e os 480 casos por 100 mil habitantes, o boletim relata a existência de 19 concelhos, menos 18 do que na última análise. Segundo o boletim, entre os 120 e os 240 casos estão 78 municípios, menos 35 do que na semana anterior. Com zero casos de infeção no período entre 9 e 22 de setembro estão 17 dos 308 concelhos do País: Alter do Chão, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Porto Santo, Povoação, Santa Cruz das Flores, S. João da Pesqueira, Calheta (Açores), Miranda do Douro, Nordeste, São Vicente, Oleiros, Velas, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão, Vila do Porto e Vimioso.