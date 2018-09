Portugal com dois bairros entre os 50 mais “cool” do mundo

Lisboa e Porto fazem-se representar pelo Príncipe Real e Cedofeita, respetivamente.

A revista TimeOut decidiu encontrar os 50 bairros mais cool do mundo e, para isso, utilizou a ajuda de editores e de cerca de 15 mil pessoas para falar sobre os bairros das suas cidades. A surpresa chega na quinta e na 31ª posição com Lisboa e Porto a aparecerem com um bairro cada.

Embajadores, em Madrid, foi o escolhido como bairro mais cool do mundo, seguido de Euljiro em Seoul e Nueva Villa de Aburrá em Medellin.

Portugal aparece no quinto lugar com o bairro do Príncipe Real, em Lisboa, a ser apontado como um reflexo da cidade e do país "tradicional", com bastantes espaços verdes, mercados, lojas e restaurantes.

Se percorrermos a lista temos ainda o bairro da "Cedofeita", no Porto, no 31.º lugar. O bairro é considerado um dos melhores para descobrir a "vibrante" segunda maior cidade do país.

Os restaurantes que trazem as comidas do mundo, os museus e as galerias de arte contemporânea são os destaques de um bairro que é um dos mais visitados do Porto.