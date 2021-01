Portugal com mais casos de Covid-19 em 13 dias do que em sete meses

Portugal registou na quinta-feira um novo recorde de casos em 24 horas: 10 698, dos quais 4071 na região de Lisboa e Vale do Tejo e 3461 no Norte. Verificou-se também o maior número de pessoas internadas nos hospitais devido à Covid-19: 4368 (mais 128 face ao dia anterior), das quais 611 (mais 15) em Cuidados Intensivos. Houve 148 óbitos, no sétimo dia consecutivo com mais de 100 mortes associadas à Covid-19. Desde o início do ano já se registaram em Portugal 97 177 novos casos de Covid-19, mais do que o total de casos nos primeiros sete meses e meio da pandemia, que chegou a Portugal no início de março de 2020.



A nível europeu, Portugal é o 9º país que mais testes realiza por milhão de habitantes. De acordo com os dados disponibilizados pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças, na primeira semana de janeiro foram realizados 348 508 testes à Covid-19 (3391 por milhão de habitantes), mais 102 124 que na última semana de 2020.

