Portugal com mais de nove mil pessoas em situação de sem-abrigo

Em Portugal, existem mais de nove mil sem abrigo, sendo que a maior parte vive em condições desumanas. No investigação CM desta terça-feira, damos a conhecer a história de Rui vive há dois anos debaixo de uma ponte, em Coimbra. Apesar de já ter tido uma vida estável, Rui agora junta dinheiro das esmolas para comer. Segundo dados fornecidos pela câmara municipal de Coimbra à CMTV, existe um aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social extrema. No município existem cerca de 50 sem abrigo, sendo a maioria do sexo masculino com idades entre os 45 e os 60 anos.













Várias instituições tentam resgatar pessoas que vivem nesta condição, a quem dão teto e esperança. A associação Casa é uma delas que a nível nacional dá resposta à população sem-abrigo através da integração de pessoas em apartamentos comunitários. A investigação CM entrou numa destas casas partilhadas e recolheu testemunhos da realidade de quem se tenta reerguer e recuperar a vida. Para integrarem este projeto social e terem acesso aos apartamentos, os utentes têm de cumprir algumas regras e requisitos, entre os quais a ausência de consumos de drogas ou álcool há mais de seis meses.







Num destas casas mora Jorge, um sem-abrigo que tinha uma carreira profissional estável. Licenciado em letras, professor do ensino secundário, antigo jornalista e formador e também autor de três livros editados, perdeu tudo, até mesmo o contacto com a família.









Além das casas solidárias, a associação Casa desenvolve um projeto de hortas comunitárias. Uma forma da população sem-abrigo ganhar novos hábitos de alimentação e até de poupança de recursos. Os utentes da associação e dos apartamentos são responsáveis por cuidar do espaço de cultivo.