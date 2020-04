Portugal com menor aumento de casos de coronavírus

Portugal regista agora um total de 24 027 casos confirmados de Covid-19, mais 163 do que no dia anterior. O aumento de 0,7% face a este domingo é o mais reduzido de sempre, em termos percentuais. Os dados, avançados esta segunda-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, são também mais animadores no que ao número de doentes hospitalizados e internados em unidades de Cuidados Intensivos diz respeito. Estão agora menos dez pessoas hospitalizadas, uma queda de 1% (total de 995) e menos seis pessoas em unidades de Cuidados Intensivos (total de 176), uma quebra de 3,3%. Com uma taxa de ocupação nos Cuidados Intensivos de 57%, Sales defendeu que "não se pode descurar uma potencial segunda vaga".

"O Serviço Nacional de Saúde está a adaptar-se em pista dupla, de forma a responder às duas situações: a atividade assistencial programada, que ficou um pouco para trás durante este mês e a possibilidade de aparecer uma segunda onda", frisou.

Os casos recuperados também voltam a registar uma subida. Nas últimas 24 horas, recuperaram mais 28 pessoas (+2,1%), num total de 1357 casos de recuperação em Portugal. Já o número de mortes subiu para 928, com 25 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas. Já foram realizados 357 mil testes de diagnóstico, desde 1 de março. Só na última semana foi feita uma média de 12 800 testes por dia. "Não há nenhuma restrição ao número de testes que temos capacidade de fazer", garantiu Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.



Entrega de quase 8 milhões de máscaras

São esperadas esta semana quase 8 milhões de máscaras cirúrgicas e 4 milhões de respiradores FFP2 e FFP3. Relativamente ao mercado interno, Sales assegura que também está prevista a entrega de luvas, batas, toucas e máscaras.





