De acordo com os dados provisórios, até às 19h00 deste sábado, foram vacinados cerca de 103 mil docentes e não docentes e profissionais das respostas sociais com a segunda dose da vacina contra a Covid-19.Ao todo, durante todo o dia de hoje, foram administradas cerca de 125 mil vacinas, correspondendo a um novo recorde diário de inoculações.Para este domingo estima-se vacinar cerca de 62 mil docentes e não docentes e trabalhadores das respostas sociais com a segunda dose.