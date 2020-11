Portugal com novos máximos de internamentos por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal ultrapassou esta terça-feira novamente os valores máximos de internamentos por covid-19 desde o início da pandemia com o registo de 2.349 doentes internados, 320 dos quais em cuidados intensivos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas foram internadas mais 94 pessoas totalizando agora 2.349 internamentos hospitalares.

Relativamente aos cuidados intensivos foram internadas nestas unidades mais 26 pessoas somando 320.

O boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado revela ainda que este é o segundo dia com mais mortes ao registar 45 óbitos.

Dos 45 óbitos, 21 ocorreram na região Norte, 18 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro e um no Alentejo.