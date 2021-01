Portugal com novos recordes de internados e vítimas mortais por Covid-19 em 24 horas

Portugal continua a atingir diariamente novos máximos na pandemia de Covid-19. Foram registados esta sexta-feira mais 159 mortes, um novo recorde de óbitos, que somam agora um total de 8643. O número de pessoas internadas subiu 192 para 4560, das quais 622 (mais 11) estão em Cuidados Intensivos. Tanto o número total de hospitalizados como os que se encontram em Intensivos representam novos recordes.Foram contabilizados mais 10663 casos, o segundo valor diário mais elevado. O número de infeções desde março do ano passado é de 528 469, estando ativos 125 861 casos, mais 4 046 do que na quinta-feira. Há 17 dias que o número de infeções ativas não pára de crescer.O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que mais de dois terços dos novos casos de Covid-19 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte. Já das 159 mortes de ontem, 65 ocorreram em Lisboa em Vale do Tejo, 35 na região Norte, 34 no Centro, 15 no Alentejo e 10 no Algarve. Entre os mortos, 109 tinham mais de 80 anos e 33 estavam na casa dos 70. A vítima mortal mais jovem tinha entre 40 e 49 anos, havendo ainda três mortos na casa dos 50 anos e 15 entre 60 e 69 anos. Houve 84 óbitos do sexo feminino e 75 do masculino.