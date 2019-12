Portugal com pior resultado de sempre no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas

Sobre os maus resultados no Índice de Desempenho, Matos Fernandes explicou que é consequência "dos incêndios" e que "sobretudo, foi o ano da seca". No próximo relatório - acredita - Portugal "voltará a ter um lugar destacado".



PORMENORES

Apoios a poluidores

Revela o relatório que o Governo forneceu benefícios de 2,3 mil milhões para o carvão em 2018, apesar da implementação de um imposto sobre carbono e combustíveis fósseis.



Graves incêndios

Em 2017, o País foi atingido por graves incêndios florestais e, como resultado de anos sucessivos de secas, as barragens produziram pouca eletricidade.

Portugal teve em 2017 o pior resultado de sempre no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas. Ocupou o 25º lugar numa lista com mais de 50 países, descendo oito lugares face à 17ª posição obtida em 2016.Uma evolução negativa que levou a que o País caísse do grupo de Estados com um desempenho elevado para passar a ter um desempenho médio.Com exceção das políticas climáticas adotadas, em que figura na primeira posição, o País caiu em todas as outras categorias. O relatório elaborado pelo organismo não governamental alemão, Germanwatch, destacou o compromisso do Governo de antecipar para 2023 a neutralidade carbónica, em vez da meta antes estabelecida de 2050.A organização sublinha ainda as políticas desenvolvidas na área florestal que visam melhor eficácia no combate aos incêndios.O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, salientou esta terça-feira na Conferência das Partes (COP25), em Madrid, que o País perdeu 13 quilómetros quadrados (equivalente à área do concelho do Entroncamento), no Litoral devido à erosão do mar.