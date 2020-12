Portugal apresentou no terceiro trimestre a segunda menor taxa de ofertas de emprego (0,7%), face à de 1,7% na zona euro e da União Europeia (UE), segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, entre julho e setembro, a taxa de ofertas de emprego na zona euro e na UE (1,7%) recuou face aos 2,2% homólogos e à taxa de 1,9% registada no primeiro trimestre em ambas as áreas.

As mais baixas taxas de oferta de emprego foram registadas na Grécia (0,5%), seguindo-se Portugal e a Polónia (07%) e as mais altas na República Checa (5,3%) e na Bélgica (3,3%).