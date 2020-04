Portugal compra ventiladores com botões em chinês

O balanço da situação da Covid-19 em Portugal feito esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) é demonstrativo da imprevisibilidade do comportamento do novo coronavírus. Numa altura em que o número de vítimas mortais recuava para o patamar das 20, eis que regressa ao intervalo das 30 a 40, com 35 mortes. Ao invés, o número de novos casos não foi além dos 371, abaixo do que tem sido regra nos últimos dias.

Estas variações não afastam o País do planalto, mas dão uma ideia de como a descida vai ser bastante lenta, sendo imprevisível o momento da não existência de casos nem vítimas mortais. Uma situação em tudo idêntica ao que se passa nos restantes países do mundo.

Além da surpresa dos números, a conferência de imprensa da DGS ficou, ainda, marcada pela notícia da existência de ventiladores, encomendados pela China, com botões em mandarim.



"Tivemos de recorrer ao mercado e o nosso recurso ao mercado, em termos de ventiladores foi o mercado chinês. Alguns vêm, de facto, com botões e indicadores em chinês, mas também há indicadores universais que facilitam o acesso" , esclareceu o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales.

O governante acrescentou, ainda, que se houver casos em que não seja possível ler os indicadores, "haverá maneira de fazer formação dos profissionais. Não na língua, mas com certeza nos indicadores, o que facilitará a sua utilização".



Misericórdia de Ovar regista 12 mortes

A Misericórdia de Ovar regista 12 óbitos associados à Covid-19, 39 utentes dos diferentes lares infetados, 15 funcionários doentes e "nenhum recuperado", o que a instituição atribui à "confusão total" no processamento de testes.