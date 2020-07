Portugal comprou mais de 600 mil máscaras sem garantia de qualidade

Portugal comprou 627 mil máscaras FFP, usadas por profissionais de saúde que contactam com as pessoas infetadas com Covid-19, sem certificado de qualidade ou com um certificado de qualidade duvidoso. Segundo avança o Público esta terça-feira, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) já apreendeu pelo menos 627 mil máscaras porque não obedeciam "aos requisitos de normalização" impostos ao equipamento.



O fenómeno repetiu-se por toda a Europa: durante a pandemia a União Europeia aliviou os critérios de certificação, apesar de os vendedores e compradores terem de assegurar a qualidade das máscaras.