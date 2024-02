Portugal continental com mais de 600 ocorrências na quinta-feira devido ao mau tempo

O mau tempo em Portugal continental causou mais de 600 ocorrências desde as 0h00 de quinta-feira, com a região do Algarve a ser a mais afetada nas últimas horas, adiantaram à Lusa fontes das Proteção Civil.

Num ponto da situação realizado pelas 0h15 de quinta-feira, Paulo Santos, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), referiu que, desde as 0h00 de quinta-feira, registaram-se 532 ocorrências, sem estarem incluídos dados do concelho de Lisboa.

Ao longo do dia a região litoral Norte e Centro foi a mais afetada, enquanto que nas últimas horas foi a região Sul, do distrito de Faro, a ter o maior número de ocorrências, detalhou o comandante.