Portugal continental com temperaturas acima dos 20 graus

As temperaturas máximas poderão atingir esta terça-feira os 25 graus em algumas regiões de Portugal Continental, uma situação acima do normal para época, disse à Lusa Cristina Simões, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Hoje e quarta-feira vamos ter temperaturas entre os 20 e os 24 graus Celsius nas regiões do litoral norte e centro, na região sul podem atingir os 25 graus e no interior entre os 20 e os 22, mas depois a partir de quinta-feira vão descer três a cinco graus ou até seis graus", disse.

De acordo com Cristina Simões, terça e quarta-feira está previsto céu pouco nublado ou limpo, mas ainda sem precipitação.