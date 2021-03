Portugal continua a descer em estatísticas de novos casos de Covid-19 e mortes por milhão

Dois meses depois de ter sido um dos países do mundo com mais novos casos e novas mortes por covid-19 por milhão de habitantes, Portugal está dezenas de lugares abaixo na tabela desses indicadores e abaixo das médias europeia e mundial.

De acordo com o 'site' estatístico Our World in Data, Portugal apresentava hoje uma média diária de 40,31 novos casos por milhão de habitantes face a 373,6 de média diária a sete dias da União Europeia e a 71,68 de média mundial.

Mesmo na Europa, países como a França apresentam uma média diária de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 confirmados por milhão de habitantes muito superior (551,51), a par de outras nações no leste da Europa como a Hungria (920,77), Estónia (886,19) ou Bulgária (520,77).