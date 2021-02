Portugal deixa de ter maior média de novos casos de Covid-19 mas continua com mais mortes

Portugal deixou de ser o país com mais novos contágios pelo novo coronavírus por milhão de habitantes nos últimos sete dias, mas continua à frente no número de mortos, segundo os números do 'site' estatístico Our World in Data.

Portugal era hoje o sétimo país do mundo de alguma dimensão com mais novos casos por dia confirmados por milhão de habitantes (344), superado por Israel (753), República Checa (454), Peru (414), Albânia (390), Brasil (364) e Bahrain (362).

Na segunda-feira passada, no mesmo 'site', Portugal apresentava uma média de 1.142 novos casos diários por milhão nos últimos sete dias.