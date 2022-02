Portugal desaconselha viagens para a Ucrânia devido "à tensão militar"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu uma recomendação para que os cidadãos portugueses evitem viagens à Ucrânia que não sejam "estritamente essenciais" devido à "tensão militar crescente junto às fronteiras da Ucrânia.



Aos cidadãos nacionais que se encontrem atualmente na Ucrânia sugere-se que ponderem sair temporariamente do país.





Dinamarca, Letónia e Estónia, que também já aconselharam a retirada dos respetivos cidadãos do território ucraniano, devido a receios de uma invasão russa iminente.

"Não se recomendam quaisquer viagens para a região do Donbass ou para zonas próximas da fronteira com a Federação Russa e com a Bielorrússia", pode ler-se no comunicado publicado no Portal das Comunidades Portuguesas Portugal junta-se assim a países como Espanha, Reino Unido, Alemanha, EUA, Holanda, Bélgica,