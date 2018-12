Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal destaca-se em políticas do clima

China é o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa.

Por Francisca Genésio | 09:32

Portugal subiu uma posição no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas e ocupa agora o 14º lugar numa lista com 56 países e a União Europeia – os responsáveis por mais de 90% das emissões de gases de efeito de estufa.



A boa notícia foi revelada esta segunda-feira, no âmbito da cimeira do clima da Organização das Nações Unidas (ONU) que decorre em Katowice, na Polónia.



Na verdade, Portugal surge em 17º lugar, mas os três primeiros lugares estão vazios, porque as organizações responsáveis pelo Índice consideram que nenhum país conseguiu ainda atingir o nível "muito alto" relativamente às políticas climáticas.



No primeiro (4º) lugar do ranking aparece a Suécia, seguida por Marrocos e Lituânia.



O estudo aponta como pontos positivos das políticas portuguesas o facto de as energias renováveis serem "uma parte relativamente alta" do setor energético, assim como as metas para 2030, [obter 80% da eletricidade através de renováveis] considerando-as "ambiciosas".



O documento aponta também aspetos negativos: o desempenho do País nos transportes é "fraco". Abaixo de Portugal, ficam países como a Ucrânia, França e Brasil. Entre os piores classificados estão os Estados Unidos da América, Irão e a Coreia do Sul.



Já a China fica com o título de maior emissor mundial de gases com efeito de estufa.