Portugal deve compensar Madeira se for excluído do corredor britânico, diz o PSD

Os deputados do PSD/Madeira defenderam esta quinta-feira que, se a Madeira for prejudicada pela eventual exclusão de Portugal do corredor aéreo do Reino Unido, na sexta-feira, a República deve compensar a região pelos prejuízos causados no setor do turismo.

"Caso se confirme a exclusão, caberá ao Governo da República compensar o setor do turismo da Madeira, reforçando os mecanismos de apoio, tal como já foi anunciado para o Algarve, num valor de 300 milhões de euros, perante a forte possibilidade desta situação gerar mais desemprego e falências neste setor da economia da Região Autónoma da Madeira", afirmou o líder parlamentar social-democrata madeirense, Jaime Filipe Ramos.

Numa conferência de imprensa, o responsável da bancada do PSD na Assembleia da Madeira destacou a importância de Portugal manter o corredor aéreo britânico, mencionando que, "após a inclusão, em 20 de agosto, na lista de países em que não é exigida quarentena no regresso ao Reino Unido, o turismo inglês cresceu 64% na região".