Portugal deve voltar à "lista negra" do Reino Unido ainda esta semana

Apenas duas semanas após ter sido retirado pelo Reino Unido da lista de países que obrigavam a que os viajantes cumprissem uma quarentena Portugal deverá voltar a ser excluído dos "corredores aéreos" definidos por Londres, avança esta terça-feira a BBC. A decisão deverá ser anunciada já esta quinta-feira.De acordo com a estação televisiva, que cita fontes governamentais, os ministros britânicos tomarão a decisão depois de amanhã e, segundo uma das fontes, "é muito provável" que Portugal seja colocado novamente na "lista negra".Já na noite de segunda-feira, o embaixador britânico em Portugal, através do Twitter, alertava para a necessidade de os viajantes estarem preparados para a eventualidade de os países que visitam serem colocados na lista de geografias que obrigam a uma quarentena no regresso ao Reino Unido.A hipótese de Portugal ser novamente excluído dos países isentos da quarentena tem vindo a ganhar força desde que o número de casos reportados aumentou significativamente, a partir da última semana de agosto.A BBC indica ainda que o "fantasma" da quarentena levou a uma autêntica corrida dos britânicos que se encontram de férias em Portugal para comprarem bilhetes de regresso ao Reino Unido.No Algarve, a easyJet esgotou todos os voos a partir de Faro para os aeroportos britânicos para esta quarta, quinta e sexta-feira.E a British Airways está a vender bilhetes de Faro para o aeroporto londrino de Heathrow para voos nba quinta-feira por 554 libras, quando a mesma viagem custa apenas 139 libras se for efetuada sete dias mais tarde.Desde que Londres anunciou a retirada de Portugal da "lista negra", a 20 de agosto, foram milhares os britânicos que viajaram para o país, particularmente para o Algarve.A confirmar-se a saída de Portugal dos chamados "corredores aéreos" será um rude golpe para o setor do turismo português. No Reino Unido, entretanto, os operadores turísticos e companhias aéreas pressionam o Governo para que a imposição das quarentenas seja fixada tendo em conta regiões e não países por inteiro.E, nesse sentido, os operadores turísticos frisam que, no caso de Portugal, o Algarve continua a registar um número de casos diminuto.