Portugal deverá receber primeiras doses de vacinas da Covid-19 para crianças a 13 de dezembro

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou que um grupo de especialistas de pediatria vai entregar um parecer esta quinta-feira sobre a vacinação de crianças a partir dos 5 anos contra o coronavírus. Em caso de luz verde, as primeiras doses da vacina para as crianças deverão chegar a Portugal a 13 de dezembro.Em entrevista à RTP, Graça Freitas afirmou que o grupo da faixa etária entre os 0 e os 9 anos continua a ser o grupo com maior número de infeções ao dia de hoje, uma vez que o vírus "circula de forma livre".A vacina para as crianças foi comprada através do mecanismo europeu. O plano para vacinação encontra-se já a ser elaborado para que a inoculação, em caso de ser recomendada pelos especialistas em Portugal, comece em janeiro.