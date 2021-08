Portugal doa meio milhão de doses da vacina Covid próximas do fim da validade

O coordenador da ‘task force’ garantiu que "não serão desperdiçadas" as 500 mil vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca que expiram em outubro. "Estamos a fazer doações para que as vacinas sejam úteis a outros povos", como os de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe ou Timor-Leste, explicou o vice-almirante Gouveia e Melo.Portugal celebrou um protocolo que já permitiu o envio de "mais de 200 mil destas vacinas", recordou o responsável da ‘task force’, defendendo uma "concertação a nível internacional" para que os países mais ricos ajudem os mais necessitados."Só agora é que começamos a acumular vacinas. As que estão mais perto [próximas do fim da validade] já têm destino e estão a ser preparadas para serem distribuídas", adiantou. Gouveia e Melo disse não gostar de "desperdiçar uma única vacina", admitindo que, num processo logístico que envolve "milhões de doses", é normal perderem-se algumas: "Parte-se um frasco, ou há uma degradação da cadeia de frio."Até ao momento, segundo números avançados pelo vice-almirante, perderam-se cerca de 20 mil doses, o que é, em termos "estatísticos, bastante razoável" quando comparado com outros países. "Claro que não fico contente por termos perdido vacinas, eu queria ter perdido zero", admitiu.