Portugal dos Pequenitos reabre hoje com dia da criança à porta

O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, reabre esta sexta-feira com a praça de entrada renovada, espaços verdes requalificados e várias infraestruturas melhoradas, intervenção que visa melhorar as condições de visita.O anúncio foi feito pela Fundação Bissaya Barreto (FBB).

A reabilitação do espaço lúdico-pedagógico é o primeiro passo de um plano mais amplo que nos próximos anos permitirá a "requalificação e expansão", avança a FBB, proprietária do parque.

A partir ddesta sexta-feira, as portas reabrem com "melhores condições de visita" - que terão de ser feitas de máscara -, fruto do "melhoramento da rede de infraestruturas e intervenções de requalificação paisagista", revela uma nota divulgada esta semana.

Na mesma informação, os arquitetos paisagistas Francisco Vital Soares e Eduardo Costa Pinto explicam que os trabalhos permitiram "reabilitar de um modo sistémico o parque onde a sua deterioração era mais acentuada".

O destaque das intervenções é "a praça renovada no momento da entrada", obra onde foi utilizada "pedra de corte irregular reaproveitada dos pavimentos antigos", mas também o caminho de volta do Novo Portugal dos Pequenitos, "em homenagem ao mentor do Portugal do Pequenitos", Fernando Bissaya Barreto.

Em paralelo, será inaugurada a exposição "Materiais e mestrias", repartida por quatro módulos distribuídos pelo parque, uma proposta que, até outubro, mostra "a mestria e génio criativo com que o arquiteto Cassiano Branco o executou".

A exposição foi pensada para dar a conhecer os materiais de construção tradicionais e o património etnográfico nacional e países de expressão portuguesa, recorrendo a objetos do acervo do Portugal dos Pequenitos, trabalhos fotográficos de serralharia, cerâmica, cantaria e carpintaria e réplicas de aguarelas da autoria de Ana Fróis.

Assinalando o 81.º aniversário do parque lúdico-pedagógico, durante o mês de junho será oferecido aos visitantes um 'voucher' para a 'app' que permite a visita guiada, revelando 140 pontos de interesse.

Outra novidade é a possibilidade de aquisição antecipada de entradas, através do sistema 'Blueticket'.