Portugal é dos países com maior percentagem de casos ativos de coronavírus

Depois de terem sido alcançados os cinco milhões de infetados da Covid-19, esta sexta-feira foi ultrapassada a barreira dos dois milhões de recuperados da doença. No entanto, apenas 0,38% destes pertencem a Portugal, que reconhece apenas pouco mais de 7.500 infetados que recuperaram do novo coronavírus.

O nosso país é, inclusive, dos que tem maior percentagem de casos ativos no mundo, estatística que exclui óbitos e recuperados, representando apenas os infetados internados ou em casa. Retirando este número de infetados e as 1.289 pessoas que morreram em Portugal devido à Covid-19, Portugal regista neste momento 21.321 casos ativos do novo coronavírus, o que coloca o país como o 21.º com mais casos ativos em todo o mundo.

Por contraste, na estatística em que estão acumuladas as recuperações e as mortes causadas pelo novo coronavírus, Portugal desce na tabela e é apenas 28.º.



Saiba mais na Sábado





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24