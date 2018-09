Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal e Egito assinam acordo para promover rota maritíma entre os dois países

Porto de Sines é o principal porto português em termos de volume de carga e exportações

14:47

A administração dos portos de Sines e do Algarve assina esta quarta-feira, em Lisboa, um memorando de entendimento com a Zona Económica do canal de Suez, Egipto, para desenvolver o comércio internacional e promover a rota marítima entre os dois países.



De acordo com o memorando de entendimento a que a Lusa teve acesso, Portugal e o Egipto aceitam aumentar as suas atividades comerciais, unindo igualmente esforços para o desenvolvimento económico resultante de novas oportunidades de negócios e volumes operacionais para os portos de Sines e do Algarve, assim como o aumento do tráfego no canal de Suez.



De acordo com o documento, porto de Sines é o principal porto português em termos de volume de carga e exportações, sendo ainda a principal entrada marítima no atlântico devido às suas características naturais, como a localização geográfica e as águas profundas, que permitem o acesso rodoviário, ferroviário.



Por sua vez, a Zona Económica do canal de Suez engloba quatro áreas industriais e seus portos, estando localizado entre África, Europa e Ásia, ocupando 461 quilómetros quadrados (Km2).