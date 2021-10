Portugal é eleito o melhor país do mundo. Veja a lista completa.

4ª lugar e os Açores em 12ª.

Portugal 94.1 Nova Zelândia 94.04 Japão 93.82 Marrocos 93.41 Sri Lanka 93.07 Itália 92.9875 Islândia 92.96 Grécia 92.71 Croácia 92.51 Turquia 92.415 Noruega 92.3 Maldivas 92.285 Quénia 92.14 Irlanda 92.13 Israel 92.05 Austrália 91.97 Suíça 91.84 Indonésia 91.75 Botswana 91.645 Filipinas 91.63

Os leitores da conceituada revista norte-americana ‘Condé Nast Traveler’ pronunciaram-se e Portugal levou a medalha de ourocom uma pontuação de 94,1 em 100. A ocupar o segundo lugar do pódio ficou a Nova Zelândia, seguida pelo Japão, em terceiro. No total foram distinguidos vinte países.Nesta 34ª edição do 'Readers Choice Award'responderam ao desafio e o resultado foino passado dia 5 de outubro. No ano passado, Portugal ocupou a 3º posição, apenas ultrapassado por Itália e Sri Lanka.Este ano, Portugal destacou-se positivamente em várias listas de preferências dos leitores. Quanto às melhores grandes cidades do mundo,, descrita pela revista como a "cidade mais criativa de Portugal, onde chefs, artistas, e designers trazem um novo espírito para o seu encanto de mundo antigo", para além de ser "um destino popular para conhecedores de vinho".Já naHvar, na Croácia, levou o galardão de ouro como a preferida dos leitores da publicação, com as ilhas gregas de Mykonos e Zakynthos a completarem o pódio.Para finalizar em grande, o, situado no Alentejo, que segundo descreve a revista oferece "um tempo sereno numa paisagem selvagem e evocativa". Já o The Yeatman Hotel, no Porto, e o Savoy Place, na Madeira, ocupam a primeira metade da tabela, em sexto e oitavo, respetivamente. No ano passado este prémio tinha ido para o Almanac Hotel, em Barcelona.20 melhores países do mundo, segundo a 'Readers Choice Award 2021':