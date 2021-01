Portugal é líder no ranking mundial de maior incidência de novos casos de Covid-19

Portugal é atualmente o país em todo o mundo com a maior incidência de casos novos, com 1264 infetados por milhão de habitantes a sete dias. Está muito à frente de Israel (2º, com 759), Espanha (758) e Montenegro (738), e muito acima da União Europeia (294 casos por milhão). Em termos absolutos, na quarta-feira , dia em que registou mais casos desde o início da pandemia, Portugal foi mesmo o 8º país do mundo com mais novos infetados, de acordo com o portal Our World in Data, atrás de países com muito mais população: EUA, Brasil, Espanha, Reino Unido, Rússia, Índia e México.Na quinta-feira registaram-se 13 200 casos (mais de metade, 7123, na região de Lisboa e Vale do Tejo), elevando para um total acumulado de 698 583. Esta sexta-feira terão sido ultrapassados os 700 mil casos de Covid-19 desde março de 2020.Houve também 278 óbitos (137 em Lisboa e Vale do Tejo) e voltou a registar-se um recorde de internamentos: 6627, dos quais 806 em Unidades de Cuidados Intensivos.O total diário de mortos continua muito acima da média para a época do ano. Na quinta-feira registaram-se 670 óbitos, 392 dos quais não Covid. No mesmo dia do ano passado houve 375 mortes.