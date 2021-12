Portugal é o 11.º país europeu com menos novos casos diários de Covid-19 por milhão de habitantes

Portugal é esta semana o 11.º país da União Europeia (UE) com menos novos casos diários de contágio por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes a sete dias, segundo o 'site' estatístico Our World in Data.

Esta semana o país subiu de 386 novos casos diários para 433 por milhão de habitantes, mantendo-se, no entanto, ainda abaixo da média da UE, que desceu de 559 novos casos diários por milhão de habitantes para 541.

O país da UE com média superior de novos casos é agora a Dinamarca, um dos países do mundo que mais detetou casos da nova variante Ómicron do vírus responsável pela covid-19, e que passou dos 1.130 para os 1.550 novos casos diários por milhão de habitantes.