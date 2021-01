Portugal é o 14.º no Mundo com mais casos ativos de Covid-19

Num dia morreram mais doentes de Covid-19 do que no primeiro mês de pandemia. Na quarta-feira registaram-se novos máximos de óbitos (303, entre os quais uma mulher na faixa etária 20-29) e de novos casos (16 432). O número de casos ativos já ultrapassa os 180 mil. Em todo o Mundo, Portugal é o 14º País com mais casos ativos e o 11º em casos acumulados por milhão de habitantes. Na quarta-feira foi o 6º País a nível mundial com mais casos novos.Pela primeira vez foi ultrapassada a linha dos 300 mortos em 24 horas – um número que só foi atingido em Portugal ao fim de 35 dias de pandemia: em 5 de abril de 2020 havia um total acumulado de 311 óbitos. Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região mais problemática do País, com mais de metade (8621) dos novos casos, seguida do Norte (4057). Nas mortes, em LVT faleceram 142 pessoas, 66 no Centro e 60 no Norte.Esta quinta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou no Parlamento que um terço dos casos de Covid-19 no País podem corresponder à nova variante detetada no Reino Unido, e a Área Metropolitana de Lisboa pode representar quase metade dos casos confirmados, segundo um documento que cita dados de um laboratório privado.