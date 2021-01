Portugal é o 4.º país que mais acolhe refugiados: seis menores vindos de Atenas ficam em Bragança e Castelo Branco

Portugal recebeu na quinta-feira, seis menores não acompanhados vindos de Atenas. Integrados num Programa de Recolocação Voluntária, do âmbito internacional, os menores foram acolhidos no distrito de Bragança e Castelo Branco.O grupo é composto por três menores do Bangladesh, dois do Paquistão e um da Somália.

"Esta chegada eleva para 78 o número de menores não acompanhados já acolhidos por Portugal, de um total de até 500, e que, segundo dados da Comissão divulgados no final de novembro, tornam o nosso país no 4.º Estado Membro [da União Europeia] que mais acolheu (a seguir à Alemanha, França e Finlândia)", informa o comunicado enviado, esta sexta-feira, às redações.



O Governo tem dado prioridade às questões relacionadas com pessoas refugiadas, tendo mesmo chegado a um acordo com a Grécia e a Comissão Europeia para acolher um total de 500 crianças e jovens.