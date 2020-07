Portugal é o 6.º país da UE com maior taxa de incidência de coronavírus

A média diária de novos casos de Covid-19 em Portugal cifra-se, neste mês de julho, nos 345, superior à média de junho (322/dia) e de maio (251/dia). O ‘bom’ sinal é que a média de recuperados também é superior em julho (313/dia) que no mês passado (269/dia).









Em comparação com o relatório de situação de sexta-feira, registaram-se mais 313 casos, duas mortes e 363 recuperados. Estão ativos 13 553 casos de Covid-19. Dos novos casos, 77% (241) registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo. De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (que deixou de informar diariamente os casos por concelho, passando a fazê-lo apenas à segunda-feira), os sintomas mais comuns relatados pelos doentes são tosse, febre, dores musculares e cefaleia.

Os 48 390 casos confirmados em Portugal (857 importados) colocam o País na primeira metade dos estados-membros da União Europeia no que respeita à taxa de incidência. Apenas Luxemburgo, Suécia, Espanha, Bélgica e Irlanda têm mais casos por milhão de habitantes do que Portugal (4746). Do grupo de países que têm entre 10 e 11 milhões de habitantes, Portugal tem o 2º pior registo (a Suécia tem 7650 por milhão): a República Checa tem 1283 por milhão, e a Grécia, 380 por milhão. Países com piores registos na pandemia, como Itália, França e Alemanha, têm uma incidência mais baixa que a verificada em território português. Um dado que pode ser justificado em parte pelo facto de Portugal ser, a nível da UE, o 4º país com mais testes de rastreio por milhão de residentes (à sua frente estão países com menos população, como o Luxemburgo, Malta e Dinamarca).





No total de casos, em contexto europeu, Portugal ocupa o 12º lugar, enquanto no número de mortes provocadas pela Covid-19 está um lugar abaixo. Nos casos ativos, o País é o 5º na Europa com número mais elevado, apenas atrás da Rússia, França, Bélgica e Ucrânia.