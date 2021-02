Portugal é o décimo País no Mundo com mais casos e mortes por Covid-19 por milhão de habitante

Portugal registou nos últimos dias uma diminuição no número de novos casos e um aligeirar nos óbitos por Covid-19, mas continua no top 10 mundial de casos e mortes por milhão de habitantes. Dos países com mais de um milhão de habitantes , Portugal é o 5º no mundo na incidência de casos, atrás de República Checa, Eslovénia, EUA e Israel, com 75699 casos por milhão. À frente de Portugal estão ainda Andorra, Gibraltar, Montenegro, São Marino e Luxemburgo. Já na taxa de óbitos por milhão de habitantes, Portugal tem uma incidência de 1430, logo atrás dos EUA (1435) e mais distante da Bélgica, Eslovénia, Reino Unido, República Checa, Itália e Bósnia Herzegovina. A lista é liderada por Gibraltar e São Marino.



Na segunda-feira, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 2583 novos casos, elevando para 770 502 desde o início da pandemia. Houve 203 óbitos – mais 7 que na véspera, mas o segundo registo mais baixo em 22 dias –, e 15 157 recuperados. O número de internados baixou substancialmente para 6070 (menos 274), 862 dos quais em Cuidados Intensivos (menos 15). Já o número de casos ativos (1278 67) é o mais baixo desde 14 de janeiro.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários