Portugal é o país da União Europeia com maior proporção de casos de Covid-19 associados à variante Delta entre as semanas 21 e 22 deste ano, correspondentes a 24 e 30 de maio e 31 e 6 de junho. A conclusão está presente no relatório divulgado esta quarta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). O mesmo relatório indica ainda que Portugal foi dos países que menos sequenciou amostras nessas semanas.



A variante Delta do SARS-CoV-2 representará 90% das novas infeções na Europa até final de agosto e um aumento nos internamentos e mortes, estimou ainda o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), pedindo rápida vacinação.

"Com base na estimativa de avanço de transmissão da variante Delta e utilizando previsões de modelização, prevê-se que 70% das novas infeções do SARS-CoV-2 sejam devidas a esta variante [Delta] na União Europeia e Espaço Económico Europeu até ao início de agosto e 90% das infeções até ao final de agosto", informa o ECDC.