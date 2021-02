Portugal é o pior país da Europa em casos e óbitos de Covid-19 por cada cem mil habitantes

Pelo terceiro dia consecutivo, os internamentos por Covid-19 em enfermaria e em Cuidados Intensivos baixou, acompanhando a tendência decrescente do número de infeções e de vítimas mortais. Esta quinta-feira havia 5570 pessoas internadas (menos 259 do que no dia anterior), das quais 836 em Intensivos (menos 17).Houve melhoria, mas Portugal continua a ser o país europeu com a pior situação epidemiológica, segundo os dados disponibilizados esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças, relativos à primeira semana de fevereiro.O indicador de novos casos a 14 dias por cem mil habitantes foi de 1190,09. Na semana anterior era de 1652,47. Já o número de mortes por milhão de habitantes é de 334,45, enquanto na última semana de janeiro foi de 362,86. O mapa de Portugal, que na semana anterior estava completamente pintado de vermelho-escuro, sinalizando a gravidade da situação, tem agora algum alívio, com as regiões do Algarve e do Norte já em tom menos escuro.Esta quinta-feira, o boletim da Direção-Geral da Saúde dava conta de um agravamento na mortalidade em relação ao dia anterior: mais 167 vítimas mortais, entre as quais, dois homens e uma mulher na faixa etária entre os 40 e os 49 anos. Foram ainda registados 3480 novos casos de infeção. Há, no entanto, mais 8263 pessoas recuperadas.