Em Portugal, a esperança de vida saudável aos 65 é de 7,3 anos, quando a média da União Europeia situa-se nos 10,3.







Portugal é o pior país da Europa Ocidental nos anos de vida saudável aos 65 anos de idade, segundo dados esta terça-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), para assinalar o Dia Mundial da Saúde, que é esta quarta-feira.Em Portugal, a esperança de vida saudável aos 65 é de 7,3 anos, quando a média da União Europeia situa-se nos 10,3.

De acordo com os dados do INE, em Portugal 33,0% da população tem limitação na realização de atividades devido a um problema de saúde. No seio da UE, Portugal é o 6º país com maior percentagem, muito acima da média da UE (24,0%). Neste campo, Malta é o país com melhor indicador: 11,8%.





Na publicação ‘Estatísticas da Saúde 2019’, o INE refere que em 2019 subiu o número de médicos e enfermeiros por 1000 habitantes. “O crescimento do número de médicos foi mais elevado do que na UE-27, com 3,6% ao ano entre 2014 e 2018 (1,4% ao ano na UE-27)”.



pormenores



Inscritos



Em 2019 havia 55 432 inscritos na Ordem dos Médicos e 75 773 inscritos na Ordem dos Enfermeiros, segundo o INE.



Gripe matou 334



Entre as causas de morte por doenças do aparelho respiratório, a pneumonia fez 4700 óbitos e a gripe 334.



Urgências



Dos mais de 8,1 milhões de episódios de urgência hospitalar em 2019, 6,7 milhões (82,7%) foram em públicos ou PPP.