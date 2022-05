Portugal é o primeiro País a sequenciar genoma do vírus da Varíola dos Macacos

Uma equipa de investigadores do Istituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge foi a primeira, a nível mundial, a identificar a sequência genética do vírus da Varíola dos Macacos, que atualmente afeta vários países da União Europeia.Esta descoberta, partilhada com a comunidade científica internacional, poderá contribuir para compreender a origem do surto e as causas para a sua rápida disseminação entre a população."A comparação das sequências genéticas do vírus Monkeypox obtidas nos vários países poderá ser fundamental para a compreensão da origem do surto, bem como da forma como se deu rapidamente a disseminação da doença", sublinha o responsável do Núcleo de Genómica e Bioinformática do Departamento de Doenças Infeciosas do INSA, João Paulo Gomes.Durante o mês de maio foram reportados vários casos em Portugal, Reino Unido, Espanha, Suécia, Bélgica e Estados Unidos da América, ainda com origem desconhecida. Portugal contava, até dia 23, com um total de 37 casos confirmados laboratorialmente.Trata-se de uma doença zoonótica, em que roedores e primatas não humanos podem ser portadores do vírus e infetar pessoas. Foi identificada pela primeira vez em 1958 em macacos mantidos em cativeiro.