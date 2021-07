Portugal é o segundo país da UE com maior média de óbitos na última semana

Portugal é o segundo país da União Europeia (UE) com maior média diária de mortes atribuídas à Covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, segundo os registos do site de estatísticas Our World in Data.

Os dados dos últimos sete dias indicam que Portugal apresentou uma média de 1,19 (superior às 0,71 registadas no início da semana passada), e somente atrás do Chipre, que apresenta uma média de 2,57. No terceiro lugar desta hierarquia está a Grécia, com uma média semanal de 0,66 óbitos associados à covid-19 por milhão de habitantes.

O registo português está bastante acima da média apresentada no cômputo geral pela UE, de 0,27 na última semana. No resto do mundo, Namíbia (17,15), Tunísia (12,97) e Paraguai (7,31) são os países com mais de um milhão de habitantes em pior situação ao nível de mortes.