Portugal é o segundo país da União Europeia onde se usa mais o carro

Esmagadora maioria dos portugueses opta por usar o carro nas deslocações terrestres.

12:51

O carro é o meio de transporte mais usado pelos europeus nas deslocações terrestres. 83% destas viagens foram feitas através de carro, em 2016, em toda a União Europeia, segundo os dados divulgados pelo Eurostat esta segunda-feira, 17 de setembro.

E Portugal está no top três dos países que mais usam o carro, em detrimento do comboio, do eléctrico ou do autocarro. 89% dos portugueses opta por se deslocar com carro. Uma percentagem só superada pela Lituânia (90%). A completar o top três está o Reino Unido (87%).

Os países que mais usam o comboio são a Áustria (12%), Países Baixos (11%) e França (10%). Já os países onde o autocarro e o eléctrico são mais usados são a Hungria (22%), Chipre (19%) e Estónia (18%).

Os dados divulgados pelo Eurostat referem-se a 2016 e são publicados na semana da mobilidade.