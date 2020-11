Portugal é o sétimo país do mundo onde melhor se fala inglês

Portugal é o sétimo país do mundo com maior capacidade para se expressar em inglês, quem o diz é o ranking do EF EPI divulgado esta quinta-feira (dia 19 de novembro).

Anualmente este estudo analisa mais de 2 milhões de cidadãos em 100 países do mundo, com o inglês como língua não materna. Na edição deste ano, os portugueses subiram 5 posições, tendo em 2019 ficado em décimo segundo lugar, num ranking liderado pela Holanda.







O Porto ocupa esta ano o nono lugar nas cidades com melhor proficiência e Lisboa encontra-se na décima quarta posição, na classificação Very High Proficiency. No top três desta lista estão as cidades de Copenhaga, Amesterdão e Helsínquia.

Relativamente ao ano transato, Lisboa desceu três posições e o Porto subiu oito numa classificação liderada em 2019 por Amesterdão.

Os resultados deste estudo demonstram que a Europa apresenta um nível de proficiência muito mais elevado do que os restantes continentes e que se encontra todos os anos em evolução, o mesmo não se sucede com o Médio Oriente, que é o que menos fala corretamente inglês. A Ásia, a África e a América Latina apresentam resultados medíocres.

França tem vindo a melhorar, ao longo dos últimos três anos, a sua proficiência em inglês. Algo que não ocorre com a Espanha e a Itália, que apresentam os níveis europeus mais baixos.

O estudo EF EPI analisa também o grau de proficiência por género, sendo que são as mulheres quem desempenha uma melhor prestação. Quanto às faixas etárias lideram os jovens, com idades compreendidas entre os 26 e os 30 anos. Os mais jovens dos 18 aos 20 anos, ao contrário do esperado, apresentam um nível de proficiência menos elevado.