Portugal é o sexto país da UE onde a semana de trabalho é mais longa

Portugal está no sexto lugar da lista de países da União Europeia (UE) onde a semana de trabalho é mais longa. Em 2022, os portugueses trabalharam quase 40 horas por semana, valor superior à média da UE.Segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat , a média de horas que os trabalhadores na UE, entre os 20 e os 64 anos, dão ao trabalho durante a semana foi de 37,5. Já em Portugal a realidade é diferente. Os portugueses trabalham por semana em média 39,9 horas.Os países com semanas de trabalho mais longas são a Sérvia (43,3 horas), Grécia (41 horas) e Polónia (40,4 horas).Foi nos Países Baixos que se registou a semana de trabalho mais curta, com (33,2 horas), seguidos da Alemanha (35,5 horas) e da Dinamarca (35,4 horas).