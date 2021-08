Portugal é o sexto país da UE com mais novos casos diários de Covid-19

Portugal passou esta semana de quinto para sexto país da União Europeia com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2, com uma média diária de 225 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, segundo o 'site' Our World in Data.

A média diária em Portugal desceu ligeiramente dos 229 casos verificados na semana passada. Entre os países da União Europeia (UE), Chipre tem a maior média diária, com 476 casos, seguido da Irlanda (358), França (332), Grécia (302) e Espanha (235).

A média da União Europeia neste indicador aumentou de 132 para 149, enquanto a média mundial passou de 81 para 84.